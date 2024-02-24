JCE: кетоновые пищевые добавки не улучшают мыслительные способности

Американские ученые из Университета Северной Алабамы выяснили, что употребление биологически активных добавок (БАДов) на основе кетонов не оказывает значимого эффекта на когнитивные функции мозга спортсменок.
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