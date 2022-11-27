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Хеллибак и Улльмарк – главные претенденты на «Везину». Эттинджер, Томпсон и Сорокин – в топ-5 (NHL.com)

Коннор Хеллибак и Линус Улльмарк – главные претенденты на приз лучшему вратарю НХЛ. Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона.

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