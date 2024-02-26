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Закон, порядок, государство

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В ГУ МВД России по Саратовской области подведены итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции

В масштабных мероприятиях задействовалось более 300 сотрудников служб и подразделений полиции, сотрудники ФСБ, представители районных военкоматов г.

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