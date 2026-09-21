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ДумаТВ

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Bloomberg: Если Украине не удастся пережить зиму, она в итоге проиграет

Bloomberg: Если Украине не удастся пережить зиму, она в итоге проиграет

Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщает, что тяжелая зима может стать для Украины критическим испытанием.

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