Задержка рейса в Китай обошлась авиакомпании в 200 тысяч рублей

Россияне отсудили 200 тыс. рублей за задержанный рейс в Китай. Причиной опоздания стали плохая погода и поломка самолета.
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