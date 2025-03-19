На юге страны выявлены нарушения при сжигании отходов

Экологические инспекторы из Кагула провели информационно-профилактические рейды с целью повышения осведомленности населения о рисках, связанных с неконтролируемым сжиганием отходов и сухой растительности.
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