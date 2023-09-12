Если почитать многих блогеров и публицистов, то создаётся впечатление, будто Россия вообще не умеет отвечать на жёсткие ходы Запада.
Ответ за "Северные потоки"
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Владимир Четвериков
Ещё одна мантра для самоуспокоения...
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2 час.
Николай Кузнецов
//Если почитать многих блогеров и публицистов, то создаётся впечатление, будто Россия вообще не умеет отвечать на жёсткие ходы Запад// - да так и есть ведь, только последние полгода стали шевелиться. И то рот пробуют заткнуть, дескать, что вы, нищеброды, понимаете в ведении войны, сидите тихонько и внимайте большим дядям. Только чему и кому внимать, если только бойцам, сражающимся на фронте, которых частенько безнаказанно оскорбляет всякая шваль.
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1 час.
Дмитрий Gold
Интересно почитать конечно, Европа летит в пропасть и вместе с тем валюта набирает обороты, нестыковка 🤔
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1 час.
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