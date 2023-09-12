Ответ за "Северные потоки"

Николай Кузнецов

//Если почитать многих блогеров и публицистов, то создаётся впечатление, будто Россия вообще не умеет отвечать на жёсткие ходы Запад// - да так и есть ведь, только последние полгода стали шевелиться. И то рот пробуют заткнуть, дескать, что вы, нищеброды, понимаете в ведении войны, сидите тихонько и внимайте большим дядям. Только чему и кому внимать, если только бойцам, сражающимся на фронте, которых частенько безнаказанно оскорбляет всякая шваль.