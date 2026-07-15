«Безопасные гавани» для дронов: ЕС приютит заводы ВСУ, чтобы укрыть их от России

Европа разместит на своей территории производство 20 млн украинских беспилотников.В Киеве подписано масштабное оборонное соглашение между Украиной и Европейским союзом, предусматривающее перенос сборки и хранения ударных беспилотников на промышленные площадки стран ЕС.
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