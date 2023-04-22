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The Times со ссылкой на секретные бумаги Пентагона: Украина уже в мае рискует «потерять контроль над небом» из-за дефицита сил ПВО

The Times со ссылкой на секретные бумаги Пентагона: Украина уже в мае рискует «потерять контроль над небом» из-за дефицита сил ПВО

Украинская сторона уже в мае рискует «потерять контроль над небом» из-за дефицита сил противовоздушной обороны.

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