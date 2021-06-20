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Метеоролог Вильфанд: «супержаркая» погода продержится в Московском регионе до конца следующей недели

Метеоролог Вильфанд: «супержаркая» погода продержится в Московском регионе до конца следующей недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, на какой период в Московском регионе задержится «аномальная жара».

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