Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России

© РИА Новости . Стрингер2 дня назад 349 прочитали Необычайно живой интерес к постсоветскому пространству проявляет в последнее время Франция – в частности, ее президент Эммануэль Макрон Союзников по НАТО французский лидер до такой степени озадачил предложением отправлять западные войска на Украину, что генсеку альянса Йенсу Столтенбергу пришлось напомнить всем его членам о принципе "коллективной обороны".