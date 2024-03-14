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Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России

Месть Макрона. Франция хочет создать "Кавказскую Антанту" против России

© РИА Новости . Стрингер2 дня назад 349 прочитали Необычайно живой интерес к постсоветскому пространству проявляет в последнее время Франция – в частности, ее президент Эммануэль Макрон Союзников по НАТО французский лидер до такой степени озадачил предложением отправлять западные войска на Украину, что генсеку альянса Йенсу Столтенбергу пришлось напомнить всем его членам о принципе "коллективной обороны".

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