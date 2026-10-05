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Нижегородская правда

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Диетолог Разаренова объяснила, как получить кальций без молочных продуктов

Диетолог Разаренова объяснила, как получить кальций без молочных продуктов

Творог часто называют основным источником кальция, но это не единственный продукт, который может его содержать.

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