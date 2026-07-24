Принудительные работы за ДТП подшофе

Коряжемским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя.Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.
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