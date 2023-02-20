На границе Турции и Сирии произошли новые землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Турции и Сирии. Эпицентр землетрясения находился в трех километрах от населенного пункта Узунбаг в провинции Хатай, а очаг толчков залегал на глубине 10 км, сообщает Геологическая служба США.