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Взрывы! Тяжелые удары по складу хранения ударных дронов ВСУ

Взрывы! Тяжелые удары по складу хранения ударных дронов ВСУ

Склад хранения ударных дронов дальнего действия, которые армия киевского режима запускала по территории России, был вскрыт разведкой в районе поселка Семеновка.

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