Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и другие работники Госдепа на протяжении десятилетий «заталкивали» Украину в НАТО и поддерживали восстания на этой территории.