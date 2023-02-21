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Трамп обвинил Нуланд в заталкивании Украины в НАТО

Трамп обвинил Нуланд в заталкивании Украины в НАТО

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и другие работники Госдепа на протяжении десятилетий «заталкивали» Украину в НАТО и поддерживали восстания на этой территории.

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