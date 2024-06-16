Салливан: нет гарантий выполнения соглашений с Киевом при смене лидера США

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии гарантий соблюдения Соединенными Штатами соглашения с Киевом по безопасности после смены американской администрации в результате прихода к власти нового главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии