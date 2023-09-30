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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Чернобровкин: «У Головкина еще горят глаза, он не наелся бокса»

Известный тренер по боксу из Казахстана Юрий Чернобровкин прокомментировал мнение о том, что Геннадий Головкин побеждал слабых соперников.

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