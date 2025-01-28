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Пятый канал

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Российские бойцы раскрыли подробности освобождения Тимофеевки

Российские бойцы раскрыли подробности освобождения Тимофеевки

А теперь подробности освобождения Тимофеевки на Красноармейском направлении спецоперации. Благодаря сложному рельефу местности, к населенному пункту удалось подойти незаметно и застать противника врасплох.

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