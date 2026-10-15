Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ Бойцы ОМОН «Ак Барс» и СОБР «Тимер Батыр» отработали под Казанью десантирование с борта вертолета без парашюта.
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