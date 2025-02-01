Лукашенко не поддался на провокацию британского журналиста Розенберга

В Минске состоялась пресс-конференция Александра Лукашенко, который недавно занял пост президента. Внимание иностранных СМИ привлекла беседа Лукашенко с журналистом BBC Стивом Розенбергом из Великобритании, который известен своими провокационными вопросами, передает Daily Mail.
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