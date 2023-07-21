Украина без Одесского порта - обрезанный шлемазл на передержке. Ну а больше всех в этой делюге достанется Турции
Юрий Кот
Всё больше начинаю понимать, что главных причин удара по Крымскому мосту было две:
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Комментарии
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Важно почему это допустили, а не почему захотели ударить! У меня от обиды и возмущения уже возник вопрос! Нафига нам такой мост? Который страна постоянно чинит! И он бездействует! Почему военные не отвечают за оборону стратегического объекта????
пусть Украине эти фрукты поставляет, в качестве гуманитарной помощи
у вас все в порядке? вам "мост нафига"? а может, вообще все нафига, чем лично вы не пользуетесь? авиасообщение, например, если вы самолетами не летаете?
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