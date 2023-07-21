Украина без Одесского порта - обрезанный шлемазл на передержке. Ну а больше всех в этой делюге достанется Турции

Игорь Человек

Важно почему это допустили, а не почему захотели ударить! У меня от обиды и возмущения уже возник вопрос! Нафига нам такой мост? Который страна постоянно чинит! И он бездействует! Почему военные не отвечают за оборону стратегического объекта????