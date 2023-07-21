Украина без Одесского порта - обрезанный шлемазл на передержке. Ну а больше всех в этой делюге достанется Турции

Театр абсурда

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Юрий Кот Всё больше начинаю понимать, что главных причин удара по Крымскому мосту было две: 1.

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Комментарии
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Игорь Человек
Важно почему это допустили,  а не почему захотели ударить!  У  меня от обиды и возмущения  уже возник вопрос! Нафига нам такой мост?  Который страна постоянно чинит!  И он бездействует!  Почему военные не отвечают за оборону стратегического объекта????
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19 час.
Lana
пусть Украине эти фрукты поставляет, в качестве гуманитарной помощи
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19 час.
Lana
у вас все в порядке? вам &quot;мост нафига&quot;? а может, вообще все нафига, чем лично вы не пользуетесь? авиасообщение, например, если вы самолетами не летаете?
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19 час.

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