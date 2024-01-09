Флагманский внедорожник Infiniti получит совершенно новую аудиосистему

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Infiniti нашла возможность оснастить QX80 нового поколения аудиосистемой Klipsch В преддверии выставки потребительской электроники CES 2024, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 12 января, компания Infiniti объявила, что новый внедорожник Infiniti QX80 2025 модельного года получит премиальную аудиосистему Klipsch Reference Premiere.