Смоленские налоговики рассказали студентам о своей работе и важности своевременной уплаты налогов

Представители руководства Управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области провели занятие по профориентации для студентов Смоленского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
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