Наша "культурка"

Мы из Советского Союза

Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами» Возвращение легенд: перезагрузка классики Ветер перемен дует над российскими кинотеатрами, и власти решили, что пора переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей настоящими патриотами.