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Иваново

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В Ивановской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в 2024 году

В Ивановской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в 2024 году

В Ивановской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в 2024 годуВ рамках проекта 11 педагогов, которые устроятся на работу в школы сёл и малых городов, смогут получить выплату миллион рублей.

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