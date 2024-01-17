В Ивановской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в 2024 году

В Ивановской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в 2024 годуВ рамках проекта 11 педагогов, которые устроятся на работу в школы сёл и малых городов, смогут получить выплату миллион рублей.
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