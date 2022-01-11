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Кейт Миддлтон исполнилось 40: как поздравляли королевскую невестку

Кейт Миддлтон исполнилось 40: как поздравляли королевскую невестку

9 января день рождения отпраздновала любимая невестка королевы Великобритании Кейт Миддлтон – в это году супруге принца Уильяма исполнилось 40 лет, поэтому поздравления на честь юбилея стоило ожидать особенные.

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