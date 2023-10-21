Что известно о комете, в три раза превышающей Эверест, которая с 5 октября мчится к Земле Алёна ЮрьеваВ мире астрономии снова разразился настоящий космический фейерверк, и на этот раз звездой стала гигантская комета 12P/Pons-Brooks.
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