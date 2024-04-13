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Закон, порядок, государство

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Более 600 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в профилактическом мероприятии

Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с оперуполномоченными отдела уголовного розыска МО МВД России «Прохладненский» побывали в 8 образовательных учреждениях и провели профилактические занятия по вопросам экстремизма и терроризма.

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