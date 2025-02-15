В Москве открылось отделение «Матерей России». Приоритет — поддержка семей бойцов СВО

Организация поможет женам и матерям военнослужащих, займется гуманитарными инициативами и демографической политикойВ Москве 14 февраля состоялась конференция Всероссийского общественного движения «Матери России», посвященная открытию столичного отделения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии