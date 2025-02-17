Порошенко прогнозирует выборы на Украине: таинственные источники в офисе президента

По словам Порошенко, эту информацию он получил из источников в Офисе президента, правоохранительных органах, а также от представителей руководства полиграфкомбината «Украина», который занимается проработкой необходимого количества бюллетеней.
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