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Изворотливость США на Ближнем Востоке: саботирование многосторонней дипломатии ведет к трагедии

Изворотливость США на Ближнем Востоке: саботирование многосторонней дипломатии ведет к трагедии

Изворотливость дипломатии США в палестино-израильском конфликте вызывает изумление. Оценки нынешней ситуации в секторе Газа свидетельствуют о том, что земля там весьма непригодна для проживания.

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