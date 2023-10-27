На IV Международном фестивале «Косторезное искусство народов мира» в Магадане своё мастерство представили ямальские косторезы - Сергей Аляба и Иван Савицкий Этому мероприятию проявили интерес более 100 авторов из 6 стран и 23 субъектов России, что подчеркивает важность этого древнего искусства.