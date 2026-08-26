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Редакция ОрелТаймс собрала полтонны мёда бойцам на СВО

Весомую партию сладкой помощи для участников СВО подготовила редакция ОрелТаймс. Полтонны мёда накануне, 25 августа, были переданы сотрудниками сетевого издания в Орловский региональный исполком партии «Единая Россия».

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