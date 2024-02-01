Мы вас вот так вертели.....

ВЛАДИМИР ЛАПИН

а я другого не понимаю, в 90 г. прошлого века подрабатывал на своей машине таксистом, однажды подходит какой то чудак на букву М и говорит мне будешь нам оплачивать каждый вызов, иначе мы тебя кончим. Я человек много чего повидавший в своё время, выскочил из машины, но не успел его догнать, шустрый оказался, а мне сосед рядом стоящий, говорит зря ты так, их тут куча, ну я ему и ответил, ну раз ты их знаешь и видел, то передай, увижу я, даже не будет никакого разговора, собью на хрен машиной, а не дай бог для меня, догоню кого убью на фиг на месте и на этом всё и закончилось, тупые и трусливые платили сволочам, но уже в другом месте, а стоянка наша была возле торгового рынка и народу бло всегда очень много.