Многострадальная Белгородская область постоянно оказывается в сводках с не самыми радостными новостями: города и сёла региона систематически обстреливаются украинскими боевиками, а на границе то и дело ураганят ДРГ противника.
Мы вас вот так вертели.....
Комментарии
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Дина Скребец
Я,может,чего-то недопонимаю, Но в военной части есть офиры. У них не было возможности по своим каналам остановить этот беспредел? Я имею ввиду, через вышестоящее начальство. Тем более речь о Белгороде. Да и хоть бы и не Белгород.
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5 час.
Silver Kont
Черножопых тварей надо держать в аулах.... Без работы в других регионах - сразу на заметку, через месяц не работает официально - аляулю, домой в аул...
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4 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а я другого не понимаю, в 90 г. прошлого века подрабатывал на своей машине таксистом, однажды подходит какой то чудак на букву М и говорит мне будешь нам оплачивать каждый вызов, иначе мы тебя кончим. Я человек много чего повидавший в своё время, выскочил из машины, но не успел его догнать, шустрый оказался, а мне сосед рядом стоящий, говорит зря ты так, их тут куча, ну я ему и ответил, ну раз ты их знаешь и видел, то передай, увижу я, даже не будет никакого разговора, собью на хрен машиной, а не дай бог для меня, догоню кого убью на фиг на месте и на этом всё и закончилось, тупые и трусливые платили сволочам, но уже в другом месте, а стоянка наша была возле торгового рынка и народу бло всегда очень много.
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4 час.
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