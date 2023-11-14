Газовый вопрос: один из весомых поводов для Израиля довести свою операцию «Железные мечи» до логического конца

Александр Николаевич

Ха...Ха...Ха... - только последнему барану не было понятно, что ЭТА ВОЙНА НЕ за ГАЗ а за газ!!! 40 км от Газа - чей это шельф? Он почти в 400 км. от берега Газа заканчивается. ТОЛЬКО 3,14ндоссы могли организовать и устроить эту кровавую бойню ЗА ГАЗ!!! =СП-2 - О Т Д Ы Х А Е Т !!!