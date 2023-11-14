БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Газовый вопрос: один из весомых поводов для Израиля довести свою операцию «Железные мечи» до логического конца

Газовый вопрос: один из весомых поводов для Израиля довести свою операцию «Железные мечи» до логического конца

Главными причинами операции «Железные мечи», которую сейчас проводит ЦАХАЛ, буквально превращая сектор Газа в руины, являются угроза мирному населению Израиля из-за ракетных обстрелов и терактов, совершаемых группировкой ХАМАС, а также позор, которому подвергся Моссад, до 7 октября считавшийся одной из лучших разведок мира.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Ха...Ха...Ха... - только последнему барану  не было понятно, что ЭТА ВОЙНА НЕ за ГАЗ а за газ!!!  40 км от Газа - чей это шельф? Он почти в 400 км. от берега Газа заканчивается. ТОЛЬКО 3,14ндоссы могли организовать и устроить эту кровавую бойню ЗА ГАЗ!!! =СП-2 - О Т Д Ы Х А Е Т !!!
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