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Царьград

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Роскачество опровергло право школ требовать забирать детей вне ЧС

Роскачество опровергло право школ требовать забирать детей вне ЧС

Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков подчеркнул, что школы могут требовать от родителей забирать детей после занятий только в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными природными явлениями, такими как сильная гроза или ураган.

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