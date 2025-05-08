На Синявинских высотах захоронили останки 307 бойцов Великой Отечественной

Церемония захоронения останков 307 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась на мемориале «Синявинские высоты» Кировского района Ленинградской области 7 мая, сообщает пресс-служба Поискового движения России в соцсети «ВКонтакте».
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