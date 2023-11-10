18 необычных предметов для дома, которые можно легко смастерить своими руками

Чудесные поделки, которые можно сделать своими руками из дерева. Вниманию читателей несколько действительно невероятно полезных и вместе с тем достаточно необычных советов, которые могут помочь сделать дом еще лучше.
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