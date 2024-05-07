Путин заверил, что интересы и безопасность народа будут для него превыше всего

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на церемонии инаугурации, сердечно поблагодарил граждан во всех регионах страны, заверил, что интересы и безопасность народа будут для него превыше всего.
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