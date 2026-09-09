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Zero Hedge

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"I Am The House Now": Bessent Goes Full Judge Dredd On Yen Bears

"I Am The House Now": Bessent Goes Full Judge Dredd On Yen Bears

"I Am The House Now": Bessent Goes Full Judge Dredd On Yen Bears US Treasury Secretary went full judge, jury, and executioner on speculative yen shorts overnight with probably the most direct explicit jawboning we have seen in years.

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