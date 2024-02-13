Крым 24 |Z| Все новости Крыма

✅ В этом году в Симферополе отремонтировали 25 автодорог В рамках устранения аварийно-опасных участков, в крымской столице 2,5 тысячи квадратных метров дорог были отремонтированы, рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Анатолий Тараненко.