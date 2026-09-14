Экономист Безсмертная объяснила резкий рост цен на красную икру

Дальнейший рост цен на красную икру может замедлиться после достижения уровня, при котором покупатели начнут заметно сокращать спрос или переходить на заменители, рассказала «ФедералПресс» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.