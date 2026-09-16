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Царьград

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Киркоров не доплатил за ЖКХ 20 тысяч рублей. Это какая-то уловка?

Киркоров не доплатил за ЖКХ 20 тысяч рублей. Это какая-то уловка?

Почему Филипп Киркоров не мог оплатить 25 тыс. рублей за коммуналку и зачем их взыскивать через суд, объяснил председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

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