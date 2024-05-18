🇷🇺🪖 И снова об Юрии Кузнецове и отсутствии состава преступления А вот и отписка ответ следователя военно-следственного отдела, в котором черным по белому подполковник юстиции Смольков В.
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🇷🇺🪖 И снова об Юрии Кузнецове и отсутствии состава преступления А вот и отписка ответ следователя военно-следственного отдела, в котором черным по белому подполковник юстиции Смольков В.