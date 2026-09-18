Экс-посол Форд: США надо провести переговоры с РФ и Украиной на Генассамблее ООН

Соединенные Штаты упустят возможность, если не используют площадку недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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