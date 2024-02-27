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Депутат Чаплин посоветовал не бороться самостоятельно с борщевиком на даче из-за его токсичности

Депутат Чаплин посоветовал не бороться самостоятельно с борщевиком на даче из-за его токсичности

Разрастающийся борщевик — частая проблема многих российских садоводов. Как правильно избавиться от сорняка, рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «Российской газетой».

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