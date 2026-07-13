Obamacare Premiums Likely To Rise In 2027, Analysts Say Authored by Lawrence Wilson via The Epoch Times, Affordable Care Act premiums rose sharply in 2026 and are likely to continue to do so in 2027, based on early rate change filings by some insurers.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии