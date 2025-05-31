Танки Т-72Б3М превратили подземный командный пункт ВСУ в груду обломков: Карта специальной военной операции на Украине на 31 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПодразделения российской армии продолжают системное давление на позиции противника в зоне СВО.