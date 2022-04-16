Минимум 1 500 рублей: для россиян 55/60 лет готовы деньги с 18 апреля

Минимум 1 500 рублей: для россиян 55/60 лет готовы деньги с 18 апреля

Россиянам подготовили отличное пособие в размере от 1 500 рублей. В пресс-службе правительства РФ размещено постановление, касающееся граждан 55/60 лет, которым можно рассчитывать на деньги с учетом некоторых условий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх